Российским водителям рассказали о перспективах цен на бензин

Москва, 19 апреля. Директор аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов рассказал гражданам Российской Федерации, что будет со стоимостью бензина в ближайшем будущем.

Цены на топливном рынке России еще не достигли пика, уверен эксперт. Однако он не взялся решился точную стоимость бензина, так как она будет зависеть от ситуации, которая сложится на внешних рынках.

«Апрель — только начало сезонного роста спроса», — поясняет собеседник телеканала «МИР 24».

Цены на бензин должны достичь пика, по словам аналитика, к июню–июлю 2021 года. Причем к концу года стоимость топлива может быть выше январских показателей примерно на 5–7%, подытожил Баженов.

Федеральная служба государственной статистики ранее рассказала о динамике цен на бензин за неделю с 5 по 11 апреля. Стоимость топлива повысилась на 5 копеек и достигла отметки в 47,61 рубля за литр.