Лариса Гузеева трогательно поздравила единственного сына с днем рождения

Москва, 19 апреля. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в честь дня рождения единственного сына Георгия опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивный кадр из семейного фотоальбома.

Гузеева вырастила двух детей. У звезды есть есть 20-летняя дочь Ольга, отцом которой является ее нынешний третий супруг — президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Также она воспитала сына Георгия, рожденного во втором браке с актером и сценаристом Кахой Толордавой. Наследник ведущей «Давай поженимся» 19 апреля отмечает свой день рождения.

В честь праздника Гузеева поделилась на своей странице в Instagram архивным снимком из семейного фотоальбома. В кадре она позировала вместе с сыном, которому нет и пяти лет. Звезда трогательно обратилась к Георгию и поздравила его с важной датой.

«Мой драгоценный сын, какое счастье, что ты родился у меня. Я росла вместе с тобой и если стала чуть мудрее и терпеливее, то только благодаря тебе. Благороднее и добрее тебя я никого не встречала. Пусть судьба будет тоже добра к тебе. Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, смыслом и желаниями! Спасибо, что ты есть!» — написала телеведущая.

Подписчики Гузеевой присоединились к поздравлениям и ставили много теплых слов в комментариях. Единственный сын артистки получил образование в Высшей школе экономики и сейчас работает в рекламном бизнесе. Георгий попробовал себя в актерской профессии, сыграв небольшую роль в фильме «Наследницы», однако быстро понял, что это не его стезя.

Лариса Гузеева души не чает в своем сыне и готова ради него на многое. Так, в преддверии дня рождения Георгия она сделала ему подарок и набила татуировку в эфире передачи на глазах миллионов россиян. Тату-мастер нанесла на кожу актрисы инициалы «Л и Г».