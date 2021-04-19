Президент ЦАР Туадера принял делегации из Анголы и Руанды

Банги, 19 апреля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с делегациями Анголы и Руанды.

Глава ангольского МИД Антониу Тете возглавил дипломатов, которые прибыли на переговоры с руководителем ЦАР. Руанду также представлял министр иностранных дел Винсент Бирута.

Политики обсудили подготовку внеочередного саммита председателей Международной конференции по району Великих озер (ICGLR). Мероприятие состоится в Луанде, столице Анголы. Встреча президентов стран, которые входят в состав ICGLR, посвящена ситуации в Центральноафриканской Республике.

Власти ЦАР намерены развивать международные связи. Особое внимание они уделяют отношениям с соседними государствами. Ранее Туадера уже проводил встречу с министром иностранных дел Анголы Тете. Они договорились о развитии двустороннего партнерства.

Руанда остается одним из важнейших соратников Центральноафриканской Республики. Она оказала поддержку вооруженным силам (FACA) и помогла освободить территории от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Недавно правительство ЦАР поблагодарило военнослужащих соседней страны за помощь в установлении мира. Президент Туадера на торжественной церемонии вручил им медали и поздравил с завершением миссии.