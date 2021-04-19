Грязное золото: как незаконные шахты убивают леса Колумбии

Колумбийские спасатели нашли тела 11 человек, погибших в результате затопления незаконной золотой шахты. Шахтеров удалось извлечь лишь спустя почти месяц после их гибели, сообщило Национальное агентство по горной добыче, которое курировало поиски.

26 марта золотая шахта в департаменте Кальдас глубиной 17 метров оказалась затоплена из-за сильных ливней. Внутри находились не менее десяти шахтеров.

????????⛏️ Rescatan cuerpos de once personas muertas por inundación de mina ilegal de oro en Colombia https://t.co/yJdauF5AaN pic.twitter.com/0Su1TN3Jj1 — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 19, 2021

«Спасательной команде удалось достать из шахты тела, которые были переданы властям», — сообщил председатель Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран.

Изначально предполагалось, что спасательная операций займет не более 48 часов, однако ее пришлось приостановить из-за обильных дождей и наводнения на прилегающей к шахте территории недалеко от реки Каука на северо-западе Колумбии.

Первые тела были найдены спасательной командой утром 17 апреля. Хуан Мигель Дуран выразил свои соболезнования семьям жертв и призвал принять меры по предотвращению подобных трагедий в будущем.

Подобные случаи широко распространены в Колумбии. Многие люди вынуждены заниматься нелегальным бизнесом по добыче золота. Доходы от нелегальной добычи драгоценных металлов зачастую могут превышать средства, получаемые от торговли наркотиками. Значительная часть этого бизнеса контролируются боевиками из радикальных «диссидентских» фракций колумбийских группировок. Боевики традиционно зарабатывают на незаконной добыче золота и торговлей наркотиками.

С начала 2021 года 46 шахтеров в Колумбии погибли в результате разных происшествий, сообщает Национальное агентство по горной добыче. В 2020 году число жертв составляло 171 человек.

«Грязное золото» — новый кокаин

Эксперты отмечают, что незаконная торговля металлами, особенно золотом, может стать более выгодной для криминальных банд в Колумбии, чем наркоторговля. По некоторым подсчетам, экспорт незаконно добытого золота приносит нелегальным компаниям в среднем 2,5 млрд долларов в год — в три раза больше, чем кокаиновая индустрия.

Учитывая, что цены на героин и кокаин в США стагнируют, такие криминальные группировки, как наркокартель «Лос Урабеньос» и «Армия национального освобождения» (ELN) вкладывают дополнительные силы нелегальную торговлю золотом.

ELN destruye puentes en la Mata, Pelaya, Besotes, Sur del Cesar e incomunica al País pic.twitter.com/px1hMtfCEG — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 10, 2018

Как и наркотрафик, золотодобыча сопровождается насилием, нарушением правопорядка, ухудшением уровня безопасности и пагубным воздействием на окружающую среду.

В декабре 2017 года колумбийские власти опубликовали отчет о нелегальных горнодобывающих операциях в стране. Оказалось, что на семи тысячах предприятий, расположенных в 16 департаментах Колумбии, трудится примерно 133 тысячи шахтеров, известных как «барекерос» — традиционное название для мелких старателей золота.

Незаконно добытый металл вывозят за рубеж. Главным его импортером являются Соединенные Штаты, что подтверждается несоответствиями между официальными данными по экспорту золота Колумбией и объемом импорта золота в США.

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Более того, «грязное» золото из Колумбии используется крупными международными компаниями. Так, в результате расследования New York Times в 2019 году, стало известно, что Apple и другие крупные американские компании закупали золото у поставщиков, работающих с колумбийскими вооруженными группировками.

Apple настаивает, что не занимается покупкой «материалов, которые прямо или косвенно способствуют финансированию вооруженных конфликтов», однако журналисты NYT напомнили, что поставщики технического гиганта не представляют всеобъемлющей информации о цепочке поставок.

Чтобы легализовать незаконно добытое золото, его правят и смешивают с металлом законного происхождения, что дополнительно осложняет его выявление.

В апреле 2019 года крупнейший экспортер золота в Колумбии C.I.J. Gutierrez был обвинен в отмывании золота стоимостью 740 млн долларов. Большая его часть экспортировалась в США, в том числе поставщикам Apple и других компаний.

Борьба с нелегальной добычей

15% площади Колумбии охраняется законом — национальные парки занимают территорию в 14 млн гектаров. Один Национальный парк Чирибикете больше, чем Дания.

Нелегальные лесорубы и захватчики земель в Колумбии активно вырубают небольшие участки заповедных территорий — до одного гектара. Это помогает им скрываться от властей и осложняет их обнаружение с воздуха.

Генеральная прокуратура Колумбии проводит регулярные операции по борьбе с обезлесением и незаконной добычей полезных ископаемых в охраняемых заповедных территориях. Их результаты показывают, насколько масштабно ведется нелегальная коммерческая деятельность.

6 февраля власти страны арестовали 40 человек, которых подозревают в нелегальной золотодобыче, — для этого потребовалось шесть рейдов в департаментах Бояка, Гуавьяре, Какета, Чоко, Антиокия и Сесар.

#LaHistoriaDelDía | Así fue la ofensiva nacional contra la tala indiscriminada de bosque para actividades agrícolas y de narcotráfico en zonas de especial protección. 40 personas fueron capturadas en seis operaciones.



Video completo aquí: https://t.co/Oihc4AzDI3 pic.twitter.com/wK4nA0cxQ7 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 6, 2021

31 января армия Колумбии при поддержке аппарата генпрокурора уничтожила незаконную золотую шахту, которая принадлежала одной из крупнейших криминальных группировок страны — наркокартелю «Клан дель Гольфо». Также власти изъяли экскаваторы, моторы и другое оборудование стоимостью примерно 400 тысяч долларов.

Mujeres cabeza de familia reverdecen la tierra desertificada ????Rehabilitación comunitaria de tierras degradadas por la extracción ilegal de oro aluvial en el Consejo Comunitario Afrocolombiano de Chilona - El Salto, Zaragoza, Antioquia, del programa #OroLegal de @USAID_Colombia. pic.twitter.com/M692rElhBf — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) April 18, 2021

Отрицательные последствия

Незаконная добыча золота является главной причиной обезлесения в Колумбии. Шахты по добыче ископаемых покрывают 18% лесов Амазонии, при этом нет достоверной информации о нелегальных шахтах. Во многих случаях под концессии попали земли в районах проживания коренных народов, которые из-за этого регулярно сталкиваются с насилием, угрозами и вынужденным переселением.

Многие организации индейцев принимают меры по защите лесов и своих земель, что часто приводит к трагичным последствиям. В 2019 году организация Global Witness зарегистрировала рекордные 212 случаев убийства правозащитников, занимающихся земельными и природоохранными вопросами в мире. Две трети этих убийств произошли в Латинской Америке, а 64 случая (30%) — в Колумбии.

Незаконные шахты опасны и для тех, кто в них работает. Шахтеры и их семьи живут в крайне опасных условиях. Обвалы в районах рядом с местами добычи, затопления шахт, отравление парами ртути, которая используется для очистки руды, и другие происшествия происходят регулярно.

#Colombia es el tercer país que más contamina con #mercurio. En la extracción ilegal de oro se vierten 75 toneladas anualmente a los ríos colombianos, solo por detrás de China e Indonesia. pic.twitter.com/t6xmcE378a — DW Español (@dw_espanol) May 22, 2019

Однако на фоне всемирной пандемии и ухудшения экономической ситуации, сокращения зарплат и массовой безработицы, все больше людей выбирают работу на шахтах, подвергая свои жизни риску.