Россия повысит объемы экспорта газа через Украину

Киев, 19 апреля. Российская компания забронировала на май весь доступный объем поставок через газотранспортную систему страны.

«Газпром» забронировал дополнительные мощности для прокачки газа через Украину в объеме 15 миллионов кубометров в сутки в мае. Это выше, чем за предыдущие месяцы, следует из данных венгерской торговой платформы RBP: на февраль, март и апрель компания бронировала дополнительные мощности в размере 14,2 миллиона кубометров в сутки.

В апреле, со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, российский монополист сообщал, что уровень запасов в европейских ПХГ из-за холодов не превышает 30%. Это оказалось антирекордом за последние 10 лет, а чтобы восстановить запасы топлива, Европе придется закачать в хранилища на 57,3% больше газа, чем в 2020 году.

В ближайшие 12 месяцев украинцам предстоит платить за газ по 7,5–8 гривен за кубометр. Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко считает, что население будут «тупо доить».