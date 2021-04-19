Новый экотехнопарк под Тулой увеличит вторичный оборот отходов

Тула, 19 апреля. Современный экологический комплекс обработки и обезвреживания мусора создали под Тулой. Новый экотехнопарк призван обеспечить увеличение объема вторичного оборота отходов.

Система состоит из сортировочного комплекса и объекта с технологией гидросепарации и бесконтактного расщепления полимеров. Обработка мусора по этой технологии составит 60% от общего количества ТКО, что в разы выше нормативов нацпроекта «Экология».

Такие высокоэффективные системы позволяют вовлекать во вторичный оборот большее количество отходов, что сокращает объем захоронений и позитивно сказывается на экологической обстановке в регионе, пояснил гендиректор ППК РЭО Евгений Карелов. Именно это и является целью государственной реформы в области обращения с отходами.

В комплексе используется метод гидросепарации — он заключается в разделении отходов на фракции при помощи жидкости. Процессы контролируются сертифицированным лабораториями, пишет сайт 360tv.ru.

В России планируют создать информационную систему контроля над транспортировкой ТКО, такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко. Также будет усилен контроль за утилизацией отходов.