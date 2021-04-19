ФАС рассчитывает на эффективное сдерживание стоимости бензина

Москва, 19 апреля. Меры на рынке нефтепродуктов, предпринятые правительством России, позволят сдержать рост цен на бензин в пределах инфляции, заявил замглавы ведомства Виталий Королев.

По словам чиновника, территориальные органы Федеральной антимонопольной службы внимательно следят за развитием ситуации в регионах, чтобы предотвратить необоснованный рост цен на АЗС.

Королев отметил, что меры правительства позволят ограничить рост цен на топливо в пределах инфляции. В числе предпринятых мер чиновник упомянул повышение норм биржевых продаж нефтепродуктов, корректировку демпфера, а также работу с владельцами АЗС.

Согласно данным Росстата, с начала 2021 года рост потребительских цен на бензин в России составил 3%, и это больше, чем увеличение цены на топливо за весь 2020 год (2,5%). Общая инфляция в первом квартале 2021 года составила 2,1%.

Для стабилизации цен на бензин российским правительством был скорректирован демпферный механизм в пользу повышения размера выплат нефтяникам, кроме того, повышены нормативы продаж на бирже.