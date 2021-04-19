Идею медицинского туризма в России обсудили в медиацетре «Патриот»

Санкт-Петербург, 19 апреля. Идею медицинского туризма в России прокомментировала ответственный секретарь межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг Тамара Буйлова.

Буйлова ответила на вопрос, нужно ли отказаться от запрета вакцинировать только россиян, ведь медицинский туризм такого рода выгоден. По словам спикера, эта тема обсуждается уже несколько месяцев, с февраля.

«Есть указание, что все иностранцы должны быть привиты, нужно сделать вакцинный туризм, который может длится до трех недель пребывания. Это вакцинирование должно быть платное, и стоит организовывать специальные туры», — заявила Тамара Буйлова во время эфира медиацентра «Патриот».

Благодаря такому ходу можно решить часть проблем. Туристы являются частью международной дипломатии. Когда люди идут на низовое общение, обстановка в мире становится мягче, уверена Буйлова.

Эксперт выступила на пресс-конференции, организованной Федеральным агентством новостей и Медиагруппой «Патриот». Эфир прошел на тему: «Готов ли Санкт-Петербург принимать туристов».