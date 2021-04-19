Эфир: Готов ли Санкт-Петербург принимать туристов, рассказали в медиацентре «Патриот»



В понедельник, 19 апреля, в 16:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Готов ли Санкт-Петербург принимать туристов».

Летом 2020 года официальные лица Санкт-Петербурга публично заявляли, что город пока не готов к приему туристов из регионов или из других стран. Об этом говорил и глава комитета по развитию туризма Северной столицы Сергей Корнеев. Спустя год ситуация выглядит не особо обнадеживающей — в странах ЕС идет третья волна COVID-19, Украина и Турция переживают самую большую вспышку эпидемии, а прочие страны в большинстве своем закрыли границы.



Внутренний туризм пока возможен и даже поощряется, но готов ли к нему город с учетом потерь, нанесенных пандемией? Напомним, не пережили 2020 год 20% ресторанов и кафе, десятки небольших отелей и турфирм, сотни перевозчиков.

Чем удивит Петербург туристов в 2021 году?

Какую поддержку получит турбизнес от региональных властей?

Каков прогноз на сезон?

На вопросы в рамках пресс-конференции ответили специалисты и представители туриндустрии: председатель Комиссии отельеров «Опора России», управляющий отелем «Фабрика» Эдуард Демидов, генеральный директор туроператора «Петербургский магазин путешествий», член Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Анна Твердохлебова, ответственный секретарь Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг Тамара Буйлова.