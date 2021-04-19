Глава МИД Чехии отменил поездку в Россию из-за давления США

Прага, 19 апреля. Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек в последний момент отменил встречу с представителями Минпромторга РФ.

Причиной решения дипломата является давление Соединенных Штатов Америки, считает председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Все, что произошло, можно воспринимать как давление со стороны США. Эти действия направлены на пресечение диалога России с европейскими странами под надуманными предлогами и историями многолетней давности», — говорится в сообщении.

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Встреча с представителем чешского МИД должна была состояться 20 апреля. Стороны планировали обсудить поставки российской вакцины «Спутник V» в Чехию, уточняет Володин.

Ранее НСН сообщала, что Чехия выслала 18 российских дипломатов из республики по причине подозрений в работе на спецслужбы. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, чешское руководство считает, что дипломаты якобы причастны к взрывам на складе с боеприпасами во Врбетице в 2014 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что чешскому внешнеполитическому ведомству запретили брать на работу россиян. Этот шаг связан с высылкой дипломатов.