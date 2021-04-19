Амурские пожарные спасли новорожденного жеребенка от гибели в канаве

Благовещенск, 19 апреля. Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности рассказал о спасении детеныша кобылицы по кличке Пальма.

Беременная лошадь паслась у села Грибовское Благовещенского района. Детеныш появился на свет в тот момент, когда Пальма находилась около канавы, заполненной водой.

Местные жители заметили барахтающегося жеребенка и незамедлительно вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС успели достать из воды живого детеныша. Новорожденный вел себя спокойно, несмотря на пережитый стресс. Двадцатикилограммовый малыш не пострадал.

Еще одна история спасения животного произошла в Амурской области накануне. Специалисты управления по охране животного мира Зейского района спасли и выпустили на волю заблудившуюся косулю, сообщал ФАН.