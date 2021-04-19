Долина назвала «вокальным самоубийством» выступление участницы «Ну-ка, все вместе!»

Москва, 19 апреля. Певица Лариса Долина была в полном восторге от выступления Изабеллы Бондаренко, которая исполнила блюзовую композицию после основного номера на шоу «Ну-ка, все вместе!».

Жительницы Великого Новгорода спела песню «Любочка» группы «Маша и Медведи», посвятив ее подруге. Но судьи не оценили выступление артистки и поставили ей только 19 баллов.

Певец Сергей Лазарев отметил, что участница выбрала неудачную композицию, чтобы раскрыть свои вокальные данные. Выступление девушки поддержали DJ Грув и Олег Влади.

Prt Scr youtube.com / WeiT Media

По просьбе жюри участница исполнила блюзовую композицию, которая произвела фурор. Лариса Долина не смогла сдержать своего восхищения и отчитала певицу, что та неправильно подобрала программу.

«Зачем такие эксперименты? Вы спели блюз так, что у меня мурашки по коже. Ну так же нельзя себя уничтожать, это же было вокальное самоубийство! Вы могли бы заработать 100 баллов!» — сказала 65-летняя артистка.

Певица Ирина Дубцова, говоря о вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!», заявила, что музыкальные конкурсы — отличная стартовая площадка для исполнителей. Она напомнила, что своей популярностью обязана «Фабрике звезд».