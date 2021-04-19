Рынок кикшеринга ждет решений по статусу водителей электросамокатов

В крупных регионах страны с наступлением весны стали активно задумываться о катающихся по дорогам и тротуарам владельцах сегвеев, электросамокатов, гироскутеров и моноколес. По мнению депутатов, они создают аварийность на проезжей части и периодически попадают в ДТП. Такие транспортные средства способны разгоняться до 80 км/час.

Представители ГИБДД в Петербурге заявили, что в случае ДТП таких водителей оформляют как пешеходов, потому что такой транспорт до сих пор не отнесен ни к одной категории. Сами водители не обязаны получать права. Вместе с тем подобный транспорт в соответствии с техническим регламентом таможенного союза относится к мототранспортным средствам категории L. Для вождения необходимо наличие специального права управления транспортным средством соответствующей категории М или А.

«Некоторые устройства, схожие по конструкции с СИМ (средства индивидуальной мобильности. — Прим. ФАН), могут быть оборудованы электродвигателем номинальной максимальной мощностью более 0,25 кВт и развивать максимальную скорость более 50 км/ч. Такие устройства, в соответствии с техническим регламентом таможенного союза, относятся к мототранспортным средствам категории L, и для вождения необходимо наличие специального права управления транспортным средством соответствующей категории (М или А). Управление подобным «самокатом» без прав влечет за собой ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Передача управления данного СИМ лицу, не имеющему прав управления, влечет за собой наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вместе с тем с каждым днем все больше людей делают выбор в пользу так называемых СИМ, к которым относят сегвеи, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса. Решение о том, что каждый, кто выбирает такой экологичный и дешевый вид транспорта, будет обязан сдавать на права, приводит в шок некоторых экспертов. В таком случае количество клиентов, которые берут в краткосрочную аренду СИМ, станет неуклонно снижаться.

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По словам представителя сервиса по аренде электросамокатов Евгения Мутовкина, в Петербурге в 2020 году прирост клиентов, которые стали пользоваться краткосрочной арендой, составил более 1000% по отношению к 2019 году. Согласно статистике этого сервиса, в прошлом году кикшерингом в Северной столице воспользовались более 1 млн человек. Эксперт заверяет, что водителей средств индивидуальной мобильности необходимо приравнять к велосипедистам.

«Необходимо разграничить понятия, к кому все-таки можно относить те или иные правила будущих изменений в законодательстве, кто имеет право и в каком виде эксплуатировать СИМ. Потому что у нас уже активно обсуждается новый регламент с таким понятием, как СИМ, в который входят электросамокаты, моноколеса и другой микротранспорт. В рамках этого регламента людей, которые используют микроэлектротранспорт, предлагается отнести к велосипедистам и дать им все те права, которые есть у велосипедистов, такие как: право передвижения по обочине, по велодорожкам или в крайнем случае по тротуарам. Я считаю, правильно двигаться по этому пути. Есть закон о велотранспорте, его необходимо видоизменить, исходя из определенной специфики, и спокойно работать», — говорит Мутовкин.

Такая инициатива сейчас как раз рассматривается в рамках проекта постановления Правительства РФ. Минтрансу предложили в одном из пунктов ПДД добавить наряду с велосипедистами и «лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности». По версии авторов документа, эта формулировка должна собрать в себе владельцев всевозможных моделей колесных самокатов.

По словам эксперта ФАН, в этом смысле было бы неплохо разделить всех водителей СИМ как минимум на две категории: тех, кто может быть приравнен к велосипедистам, и частных владельцев скоростных электросамокатов, которым было бы неплохо сдать на права категории М.

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«Сейчас активно обсуждают истории, когда дети на электросамокатах передвигаются по проезжей части на скорости 40-60 км/час. Такие ситуации приписывают кикшеринговым компаниям, но это никоим образом не относится к нам. Это индивидуальные пользователи, которые приобретают и перепрошивают технику для себя. Для них, я считаю, нужно отдельно сформировать свод правил, регламент ПДД. Наш транспорт можно эксплуатировать наравне с законом о велотранспорте. Все, что касается индивидуального использования, там, где скорость выше комфортной и безопасной, необходимы права категории M. Что касается компаний, которые оказывают услуги кикшеринга: у всего принадлежащего нам транспорта скорость эксплуатации ограничена до регламентируемой и может регулироваться с помощью ряда технических действий. Все это строго соблюдено для еще большей безопасности всех участников движения с учетом требований региональных властей. Главное — наличие подходящей инфраструктуры, благодаря которой можно эксплуатировать самокаты в рамках сервиса», — рассказал Евгений Мутовкин.

В пресс-службе депутата ЗакСа Алексея Цивилева корреспонденту ФАН рассказали, что он попросил ГИБДД проверить петербургские компании, которые сдают в аренду электросамокаты. По его мнению, клиенты могут не располагать информацией о реальной скорости, которую развивает предоставляемое в аренду транспортное средство.

«Такой электросамокат развивает значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления. При этом многие пользователи электросамокатов ездят по тротуару, не используют защитную экипировку, чем подвергают свою жизнь и жизнь окружающих опасности. Несколько столкновений с пешеходами уже произошло и имело плачевные последствия», — отметил Алексей Цивилев.

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Представители бизнеса парируют и уверяют, что техническое состояние электросамокатов всегда под контролем. Готовы при необходимости даже понизить максимально возможную скорость, до которой может разогнаться самокат.

«У нас есть ряд требований для клиентов, они четко регламентированы. Сервисом имеют право пользоваться только совершеннолетние. Запрещено пользоваться сервисом в нетрезвом состоянии, под этим понятием подразумевается любое опьянение и неадекватное состояние человека. Также запрещено передвигаться по проезжей части, можно лишь в случае отсутствия альтернативного маршрута и то только по обочине. То есть у нас прописана определенная техника безопасности при использовании самоката. Чтобы воспользоваться сервисом, у человека должен быть смартфон: клиент скачивает мобильное приложение, знакомится с инструкцией. Там детально описана техника безопасности и правила использования сервиса. Только после этого может ехать», — подчеркнул глава компании по кикшерингу Мутовкин.

В Петербурге, помимо этого, обеспокоились состоянием парковок для самокатов, на которых постоянно творится беспорядок. Председатель комитета по борьбе с коррупцией при СПб регионального отделения ЛДПР Анна Замараева заметила в разговоре с ФАН, что в последнее время участились случаи самовольного использования тротуаров, исторических ограждений набережных, мостов для парковки электрических самокатов. Парламентарии направили обращение в правительство Петербурга, чтобы решить и эту проблему.