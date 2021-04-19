Белый кот пытался пронести на территорию панамской тюрьмы партию кокаина

Панама, 19 апреля. Кота-контрабандиста «поймали» с крэком и кокаином в тюрьме Панамы. Пушистый четвероногий питомец пытался пронести партию наркотиков на территорию исправительного учреждения.

Инцидент произошел на территории тюрьмы Нуэва-Эсперанса в Панаме, где охранники заметили подозрительного белого кота. При ближайшем рассмотрении оказалось, что к телу пушистого четвероногого животного был привязан мешок с крэком, кокаином и каннабисом. О случившемся сообщает The Daily Star.

По словам сотрудников исправительного учреждения, использование животных при контрабанде наркотиков в Панаме не редкость. Конкретно в этой печально известной центральноамериканской тюрьме кошки достаточно часто используются поставщиками запрещенных веществ. В этот раз преступника в кошачьем обличье поймали сразу же, как только четвероногий друг человека попытался проникнуть на территорию Нуэва-Эсперанса.

«У животного была повязка на шее, наполненная завернутыми пакетами с белым порошком, листьями и неким растительным веществом», — поведали в администрации тюрьмы.

Если говорить не только о кошках, но о животных вообще, которые использовались для доставки наркотиков в тюрьму, то это далеко не первый случай. Однажды тюремные охранники перехватили почтовых голубей, которые должны были доставить наркотики 1700-м заключенным. Предполагается, что бедных животных сначала как следует «упаковывают», пристраивая на них емкости с незаконными веществами, а затем заключенные заманивают их внутрь едой.

Ситуация настолько вышла из-под контроля, что прокуратура Колона начала расследование по факту использования животных в тюрьме. Та самая кошка теперь доставлена в приют, где будет находиться, пока для нее не найдутся хозяева.

В Панаме насчитывается 23 тюрьмы, в которых содержится 18 тыс. заключенных. Большинство из таких учреждений переполнены, а тюрьма Ла Эсперанса сначала была построена для размещения 800 арестантов, но теперь цифры сильно поменялись. Злоумышленники идут «в ногу» со временем — для поставок наркотиков они использовали беспилотники. Летательные аппараты были перехвачены охраной исправительного учреждения.