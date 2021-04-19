Москва, 19 апреля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Google и принадлежащего ему видеохостинга YouTube.

Государственное ведомство сообщило, что возбуждение дела связано со внезапными блокировками аккаунтов со стороны платформы-хостинга. По мнению антимонопольной службы, корпорация злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.

ФАС России полагает, что правила блокировки пользователей недостаточно прозрачны. Это создает предпосылки для внезапных блокировок и ущемлению интересов пользователей.

YouTube ранее замечали в манипуляциях со статистикой дизлайков на официальном канеле администрации американского президента Джо Байдена.