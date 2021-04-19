Комфортный туризм в Санкт-Петербурге стал новой нефтью

За последнее время мир сильно изменился. Не последнюю роль в этом сыграла и пандемия. Перемещение людей между странами сильно ограничилось, что стало причиной непростого положения дел как в работе, так и в отдыхе. Актуальные вопросы туризма в Санкт-Петербурге обсудили генеральный директор туроператора «Петербургский магазин путешествий», член Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Анна Твердохлебова, ответственный секретарь Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг Тамара Буйлова и председатель комиссии отельеров «Опора России», управляющий отелем «Фабрика» Эдуард Демидов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Так, по словам Анны Твердохлебовой, в настоящий момент Санкт-Петербург полностью готов принимать туристов. Подготовлены как индивидуальные, так и групповые туры. Уровень подготовки был отмечен знаком Safe Travels SPB. Ежедневно проводятся замеры температуры у гостей Северной столицы и ведутся соответствующие журналы. На лето запланировано много праздников.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, Тамара Буйлова отметила, что в силу сокращения потока иностранцев высвободившийся потенциал инфраструктуры теперь стал доступен россиянам.

В свою очередь, Эдуард Демидов отметил, что у южных курортов слишком выросли аппетиты. Это привело к повышению стоимости туров на 180%.

«У нас туризм — это молодая сфера, и тут надо соразмерить свою жадность и непрофессионализм. Чиновники меряют среднее повышение по больнице на 20%. Однако точно скажу: сейчас вы не можете забронировать номер на май в принципе. Остаются свободные даты только в июне и в июле. Сейчас люди едут туда с апреля, Турция закрыта, миграция туристов расширилась по сезону, поэтому цены подняли. В основном сезоне прогнозируемый подъем цены — уже на 30%», — сказал управляющий отелем «Фабрика».

Федеральное агентство новостей /

Он также добавил, что Санкт-Петербург — самый прогрессивный город и многие поставщики услуг начали активно работать здесь. Однако в целом надо дорабатывать систему, руководствуясь мировым опытом.

«Есть инсайдерская информация, что на СПб обратили внимание инвесторы. Есть проекты гостиниц на плаву, ресторанов. Просто надо дать ответ инвестору, что это высокомаржинальный бизнес. Вполне возможно, что скоро мы увидим эти объекты в Санкт-Петербурге и в Москве. Спектр услуг широк: есть кулинарный туризм, который хорошо прижился в СПб. Вот в Киеве и в Минске не удалось поесть нормальные суши. В Петербурге у нас очень эффективно организован многонациональный общепит. Я люблю свой город в том числе за то, что здесь я могу попробовать все что захочу и это будет качественный продукт», — сообщил Эдуард Демидов.

Тамара Буйлова отдельное внимание уделила вопросу развития направления экскурсий по крышам. Сегодня проблема в этой сфере заключается в том, что дома в центре города принадлежат собственникам. Кроме того, управляющие компании не хотят делать лишнюю работу, но хождение по крышам должно стать питерским брендом и символом.

«Туризм и индустрия гостеприимства — это очень многофункциональная структура, которая сегодня является нашей нефтью», — резюмировал Эдуард Демидов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что глава МИД Турции и посол РФ обсудили сотрудничество в сфере туризма.