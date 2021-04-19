Чехия призвала союзников рассмотреть возможность высылки дипломатов РФ

Прага, 19 апреля. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек призвал Великобританию и других союзников рассмотреть возможность высылки российских дипломатов. Об этом он заявил в ходе интервью.

Чешский политик отметил, что Прага «слышит» поддержку со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов.

«Мы, конечно, просим о солидарности, и я попросил своих коллег также рассмотреть возможность высылки других российских должностных лиц, которые работают на их территории», — сказал Гамачек.

Власти Чехии ранее объявили о высылке 18 сотрудников представительства РФ в республике. Решение Праги связано с ситуацией вокруг взрывов на складе боеприпасов во Врбетице.