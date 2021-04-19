Байден пытается продемонстрировать жесткость в отношениях с Китаем

Санкт-Петербург, 19 апреля. Президент США Джо Байден пытается подтвердить тот факт, что он не слишком «нежен» с Китаем. К такому выводу пришел магистр философии университета Оксфорда Ян Михайлов.

В рамках конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили тему «Как Россия отвечает на атаки США». Речь зашла про отношения Вашингтона с Пекином.

Отвечая на вопросы журналистов о противостоянии американцев с крупными странами, Ян Михайлов сообщил, что ухудшение международных отношений США с другими государствами ни к чему хорошему не приведет.

«Байдена обвиняли, что он слишком нежен с Китаем. Теперь ему надо показать, что это не так. Насколько далеко зайдет жесткость, теперь неизвестно. Попытки поиграть на внутреннего зрителя, ухудшая международные отношения, ни к чему хорошему привести не могут. Но я не знаю, насколько у них хватит сейчас упорства в этом отношении. Я надеюсь, что все очнутся и займутся внутренними делами. Но пока похоже, что обострения на международном уровне приоритетны», — заявил эксперт.

Как стало известно ранее, замглавы МИД Китая упрекнул США в «нечистой совести» по вопросу Синьцзяна.

Плюс ко всему Британия планирует создать новый закон для борьбы с Россией и Китаем, пишет НСН.