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Дагестанцы раскритиковали туристок за фото топлес в Сулакском каньоне
wikipedia.org  /  Соболев Александр / CC BY-SA 4.0
Общество

Дагестанцы раскритиковали туристок за фото топлес в Сулакском каньоне

Махачкала, 19 апреля. Власти Дагестана недовольны всплывшей в Сети фотографией полуобнаженных девушек в Сулакском каньоне. У запечатленных на снимке отсутствует верхняя часть одежды.

Предположительно, фотография сделана осенью прошлого года. Власти Дагестана намерены добиться ее удаления из Сети. В противном случае они обратятся в правоохранительные органы. Внимания заслуживает тот факт, что одна из девушек уже удалила компрометирующий снимок со своих страниц в социальных сетях. Вторая пока не готова это сделать.

«К нам обращаются старейшины района, села, молодежь обращается, женщины, учителя. Поэтому немножко обеспокоены, что у нас в районе это произошло», — рассказал журналистам замглавы администрации Унцукульского района Дагестана Мухаммад Хамзатов.

На опубликованной фотографии можно рассмотреть нарушение статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих), считает Хамзатов. «Подобные эксцессы негативно влияют на общественно-политическую ситуацию», подчеркнул дагестанский политик.

В Казани ранее открылась первая в России школа танцев на пилоне для мусульманок. Учреждение не могут посещать мужчины. К тому же на занятиях запрещена видеосъемка. Мусульманки танцуют при закрытых окнах. Занятия на пилоне не имеют ничего общего со стриптизом, рассказала инициатор открытия школы Лейсан Даулетова.

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