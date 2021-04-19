Журналисты опубликовали «несуществующее» заявление «Ив Роше» по делу Навальных

Москва, 19 апреля. Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото оригинала и копии заявления о преступлении в отношении компании «Ив Роше», за которое осудили братьев Алексея и Олега Навального.

Соответствующий документ подписал генеральный директор ООО «Ив Роше Восток» Бруно Лепру. Заявление подали в 2012 году на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Журналисты, выступавшие в защиту основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) утверждали, что документ от «Ив Роше» якобы не существует. Представители российского отделения французской фирмы заявили, что не подавали жалоб и исков с именами Навальных, сообщает РЕН ТВ.

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В подписанном Бруно Лепру заявлении действительно не фигурируют Алексей и Олег Навальные, при этом факт обращения к главе Следственного комитета РФ задокументирован. Таким образом, компания инициировала расследование, а когда в деле появились реальные имена, сделала заявление об отсутствии претензий к Навальным, отметили журналисты.

Prt Scr ren.tv / РЕН ТВ

Основатель ФБК еще в 2014 году получил 3,5 года условно по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше». Согласно решению суда, братьев Навальных признали виновными в хищении 26 млн рублей. В ходе заседания, состоявшегося 20 февраля, суд не стал отменять решение о замене условного срока на реальный для Навального. Блогер проведет в колонии более двух лет.