Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель провела экскурсию по новому дому телепроекта

Москва, 19 апреля. Обновленное реалити-шоу «Дом-2» возвращается на экраны с понедельника, 19 апреля. Участники проекта чуть больше недели назад заселились на «Поляну» и активно обживают новое место.

Участница «Дома-2» Алена Рапунцель устроила целую экскурсию по новому дому в своем Instagram-аккаунте. Девушка показала просторную спальню, в которой, вероятно, живет сейчас. А затем она прошла на общую кухню, где Алексей Адеев с мастерством шеф-повара пек на всех блинчики.

«У нас на «Доме-2» кипит жизнь. Все проснулись, все собираются <...> Смотрите, что происходит на телепроекте. Парни готовят блинчики. Какая красота!» — восхитилась Рапунцель.

Prt Scr instagram.com / @alenatoffi_official

Не только Рапунцель делится с поклонниками кадрами с новой «Поляны». Один из популярных «старичков» реалити-шоу Глеб Жемчугов уже демонстрировал Лобное место и дискотеку на «Доме-2». Он снял шуточный ролик с Владом Кадони и пробовал себя в роли ведущего проекта.

На днях Кадони рассказал, что его связывает с коллегой по проекту «Дом-2» и экс-солисткой группы «Блестящие» Ольгой Орловой. Поклонники давно подозревают, что между ведущими телестройки есть романтические отношения. Кадони опроверг все домыслы на этот счет, однако отметил, что у него к Орловой есть особенные чувства.