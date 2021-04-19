Медведчук объяснил, почему вступление Украины в НАТО не положит конец конфликту в Донбассе

Киев, 19 апреля. Обретение Украиной членства в Североатлантическом альянсе не гарантирует прекращение конфликта на юго-востоке страны, считает украинский политик Виктор Медведчук.

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявил об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

На вопрос о том, является ли вступление страны в НАТО, по мнению Зеленского, единственным способом положить конец конфронтации в Донбассе, Медведчук ответил «категорически нет».

По словам политика, чтобы прекратить боевые действия в ЛДНР, необходимо как минимум выполнить достигнутые договоренности от 22 июля 2020 года, что является приоритетной задачей.

Медведчук также подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Украина на границе с Россией оставалась «плацдармом противостояния», который выгоден США. Именно поэтому, по мнению политика, Зеленский обязан сделать все для недопущения эскалации насилия на юго-востоке страны.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту минирования и обстрелов Донбасса.