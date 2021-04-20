Без нагрузки на бюджет: НКО должны обмениваться возможностями

Говоря о НКО, чаще всего упоминают различные благотворительные организации, государство им вручает гранты и всячески поощряет. Однако россияне не задумываются, что НКО зачастую оказывают услуги наравне с государственными и коммерческими структурами. Надо ли поддерживать их? На что живут некоммерческие организации? Должно ли государство еще активнее спонсировать этот вид деятельности? И что будет, если НКО исчезнут? Эти вопросы обсудили специалисты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В первую очередь НКО надо разделять на два сегмента: социально ориентированные и политические, отметил в процессе обсуждения темы член Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков. По его убеждению, в первую очередь важны организации, которые развивают культуру, спорт, занимаются благотворительностью. Как правило, участники подобных проектов — это люди, полностью отдающиеся своему делу. И, конечно, такие инициативы должны поощряться и поддерживаться государством, считает он. При этом спикер подчеркнул, что и сами НКО не должны сидеть сложа руки и просто ждать помощи: им нужно выходить с предложениями к властям.

«НКО должны сами проявлять инициативу и давать государству определенный посыл: будь то изменение законодательства или какие-то молодежные программы. Некоммерческие организации — это помощник государства с социальным взглядом. Они не заменяют и не будут заменят госструктуры. В некоторых областях НКО сильны, а где-то — нет. Основная их цель — нести доброе и светлое в массы, а это социальная функция», — заявил Малков.

Причем некоммерческие организации, по словам участника эфира, это не только благотворительные фонды и различные молодежные проекты. В качестве НКО работает столь широкий круг организаций, что если в одночасье они исчезнут, то это коснется каждого петербуржца.

«Если из Санкт-Петербурга убрать все НКО, то город лишится большой поддержки, это почувствует каждый. ТСЖ и ЖСК — это тоже НКО. Если отдать это коммерческим структурам, то они будут подходить к делу со стороны получения прибыли, поскольку основная задача бизнеса — заработать деньги. А у НКО деятельность оценивается полученным результатом», — заключил он.

Андрей Малков рассказал, что сейчас в Петербурге работает около девяти тысяч НКО, из них пять с половиной тысяч социально ориентированы: занимаются популяризацией спорта, культурой и благотворительностью. Остальные как раз и составляют ту часть организаций, которые так или иначе обеспечивают комфортную жизнь горожанам.

Нередки случаи, когда особый интерес вызывает деятельность НКО, финансируемых из-за рубежа. Спикер отметил, что если организация руководствуется благой целью, то ничего предосудительного в этом нет.

«В таком финансировании нет ничего страшного, если они, конечно, не лезут в политику. Ведь это деньги, которые даются людям за выполнение определенных задач. И если это касается социальной сферы — хорошо, но если есть политическая подоплека, то я полностью поддерживаю ограничительные меры. В случае, когда НКО признает себя иноагентом, я считаю, она должна регулярно сдавать определенную финансовую отчетность и публично объявить свой статус. Мы же понимаем, что часть протестов и переворотов изначально начиналась с проектов «доброго и вечного», а потом трансформировалась непонятно во что», — прокомментировал член Общественной палаты Санкт-Петербурга.

У многих складывается мнение, что раз НКО являются некоммерческими структурами, то и существуют они непонятно на что — вечно стоят с протянутой рукой, но это не так, объяснил Малков. Это могут быть и успешные крупные организации: частные музеи, театры и прочее. Просто разница между бизнесом и НКО в том, что если первые могут всю прибыль поделить между учредителями, то вторые большую часть заработанных денег обязаны вложить в свое развитие, объяснил он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

На финансирование НКО из-за рубежа в России накладываются серьезные ограничения. Довольно часто организации признаются иноагентами, и порой даже полезные проекты, которые они вели, перестают существовать. Однако, по словам начальника отдела по связям с общественностью межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге, организатора общегородских мероприятий Лейлы Федоровской, выход есть.

«Надо отдельно рассматривать каждый случай. Если мы говорим, что хороший проект потерял источник финансирования, то надо знать, что всегда есть государственные конкурсные программы по финансированию или субсидированию, которыми можно воспользоваться. На моей памяти не было такого, чтобы какая-то структура пострадала от прекращения финансирования НКО, по крайней мере, я таких случаев в молодежной политике не помню», — поделилась специалист.

Она также добавила, что у молодежи нет отторжения к проектам, финансируемым из бюджета. По ее словам, доверие между студентами и государством строится на простых бытовых мелочах и помощи. Когда студенты видят интересный проект, который развивается, они готовы в нем участвовать, пусть и с несколько идеологическим оттенком.

В то же время Андрей Малков заявил, что не является сторонником увеличения финансовой нагрузки на бюджет города за счет массового увеличения финансирования НКО. По его словам, часть проблем можно решить созданием ресурсных центров, которые регулировали бы ситуацию внутри среды. В рамках различного рода ассоциаций участники могли бы обмениваться своими возможностями без излишних трат. К примеру, кто-то мог бы предоставить помещение для мероприятия в обмен на волонтерские услуги. Помимо прочего, член Общественной палаты Санкт-Петербурга сказал, что необходимо более широкое освещение деятельности НКО в СМИ и на общественных площадках, поскольку это может сподвигнуть граждан вступить в какую-нибудь социально значимую организацию или даже создать ее.

