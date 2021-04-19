Участница «Холостяка» рассказала о свидании с Тимати, которое не попало в эфир

Москва, 19 апреля. Участница восьмого сезона шоу «Холостяк», модель Екатерина Сафарова призналась, что никогда не забудет свидание с рэпером Тимати, ведь на память о нем у нее остался шрам.

Не все свидания «Холостяка» с Тимати попадают в эфир. Об одной из таких «тайных» встреч рассказал сам хип-хоп исполнитель на личной странице в Instagram. Для модели Екатерины Сафаровой он устроил поездку на мотоцикле по улицам Дубая.

По словам счастливцы, рэпер специально для нее купил новый байк. Для участницы «Холостяка» это свидание было настоящим сюрпризом. Оказалось, что организаторы просто посадили ее в машину и, ничего не объяснив, куда-то повезли. Сафарова призналась, что сильно занервничала и начала стесняться, когда увидела Тимати.

«Он сказал, что запомнил после нашего разговора, что мне нравятся мотоциклы, и решил сделать мне сюрприз — купил мотоцикл, очень крутой, и мы с ним катались по Дубаи. На этом свидании я обожгла ногу о трубу мотоцикла, и у меня остался шрамик маленький на память, поэтому то свидание я никогда не забуду», — рассказала девушка в интервью изданию Ok Magazine.

Prt Scr youtube.com / @timatiofficial

По словам модели, они с Тимати оба не хотели, чтобы это свидание заканчивалось. Молодые люди танцевали около фонтана, много болтали и просто веселились. Рэпер произвел на нее впечатление человека, которого «очень сложно прочитать». Она надеется, что после этого свидания у нее выросли шансы завоевать сердце музыканта.

Зрители шоу считают фавориткой проекта другую участницу — модель Марию Вебер, которая очень похожа на экс-возлюбленную Тимати Анастасия Решетову. Сама девушка считает, что обладает особой индивидуальностью, поэтому ей смешно слышать заявления о своей схожести.