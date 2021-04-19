Акции туринского «Ювентуса» взлетели на 15% после создания Суперлиги

Турин, 19 апреля. Стоимость акций итальянского футбольного клуба «Ювентус» значительно выросла после объявления о создании Суперлиги.

Акции «Ювентуса» выросли с 0,76 до 0,89 евро за штуку. Соответствующие данные были представлены Миланской фондовой биржей. Рост акций туринского клуба начался в ночь с 18 на 19 апреля, когда стало известно о создании нового клубного футбольного турнира, Суперлиги.

«Ювентус» и еще 11 команд из европейских топ-чемпионов уже подтвердили свое участие в ней. Основным инвестором Суперлиги, по данным СМИ, станет американский банк JP Morgan Chase.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал создание нового турнира. Заявление было опубликовано на официальном сайте российской организации.