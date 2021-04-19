Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Акции туринского «Ювентуса» взлетели на 15% после создания Суперлиги
fclm.ru  /  Пресс-служба ФК «Локомотив»
Спорт

Акции туринского «Ювентуса» взлетели на 15% после создания Суперлиги

Турин, 19 апреля. Стоимость акций итальянского футбольного клуба «Ювентус» значительно выросла после объявления о создании Суперлиги.

Акции «Ювентуса» выросли с 0,76 до 0,89 евро за штуку. Соответствующие данные были представлены Миланской фондовой биржей. Рост акций туринского клуба начался в ночь с 18 на 19 апреля, когда стало известно о создании нового клубного футбольного турнира, Суперлиги.

«Ювентус» и еще 11 команд из европейских топ-чемпионов уже подтвердили свое участие в ней. Основным инвестором Суперлиги, по данным СМИ, станет американский банк JP Morgan Chase.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал создание нового турнира. Заявление было опубликовано на официальном сайте российской организации.

футбол италия акции ювентус рост
Комментировать
Новости партнеров
Все новости / Спорт / Акции туринского «Ювентуса» взлетели на 15% после создания Суперлиги
Рейтинг@Mail.ru