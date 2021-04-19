ФСИН потратил более 3 млн рублей за март на препараты для стационара Навального

Владимир, 19 апреля. Стали известны подробности об условиях стационара для осужденных ИК-3, куда был переведен осужденный Алексей Навальный.

В областном стационаре для заключенных, куда был переведен осужденный глава ФБК (признан иноагентом на территории РФ) Алексей Навальный, работают медики, которые также обслуживают пациентов, не приговоренных к тюремному сроку, сообщает источник ФАН во ФСИН.

Кроме того, за март ФСИН потратил на закупку препаратов для медицинского учреждения более 3 млн рублей, а пленка для рентгена в данном медучреждении японского производства — она считается лучшей в мире.

Напомним, что сегодня блогер был переведен в стационар больницы для осужденных ИК-3 во Владимирской области. Врачи оценили состояние его здоровья как удовлетворительное, писал ФАН.