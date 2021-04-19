Репетиция парада Победы в Петербурге прошла с участием более четырех тысяч военнослужащих

Санкт-Петербург, 19 апреля. Подготовка военнослужащих петербургского гарнизона к параду 9 Мая продолжается в плановом режиме и достигла стадии репетиций на Дворцовой площади.

Об этом сообщается в репортаже «Невских новостей». По данным корреспондентов издания, численность участников репетиции составила свыше четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа.

Парадные расчеты отработали строевые приемы с оружием и без него, а также проход торжественным маршем в оркестровом сопровождении. Участие в репетиции приняли юнармейцы, кадеты и военнослужащие других российских силовых структур.

Ранее сообщалось о необходимых условиях для размещения на трибунах зрителей парада Победы в Петербурге.