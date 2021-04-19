Marvel показал первый тизер фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец»

Москва, 19 апреля. Киностудия Marvel показала дебютный тизер-трейлер фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец», выход которого запланирован на осень этого года.

Картина рассказывает о мастере боевых искусств Шан-Чи, который попадает в тайную организацию. Там герой сталкивается со своим прошлым, которое пытается забыть.

«Шан-Чи и легенда Десяти колец» является первым фильмом Marvel Studios о супергерое азиатского происхождения. Главную роль исполнил Симу Лю.

Пару дней назад в прессу просочилась информация, что готовится сериал о Росомахе для Disney+. Разработка проекта находится на ранней стадии, поэтому пока остается неизвестным, кто исполнит роль мутанта.