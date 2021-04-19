Марков: ФБК мечтает о крови на незаконном митинге

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков убежден, что главной целью ближайших соратников Алексея Навального, находящихся в настоящее время за границей и готовящих новые митинги в России, являются провокации и искусственное наращивание «репрессий».

Комментируя ситуацию с анонсированными менеджером проектов ФБК (признан иностранным агентом) Леонидом Волковым протестами, политолог отметил, что перед командой Навального стоит вполне конкретная задача. Вместе с исполнительным директором организации Владимиром Ашурковым и главой отдела расследований Марией Певчих Волков пытается спровоцировать череду новых арестов, призывая своих сторонников принимать участие в незаконных митингах и продолжать спонсировать ФБК даже в случае признания организации экстремистской.

При этом, как заявил Марков ФАН, для получения дополнительного финансирования от западных спонсоров и усиленного внимания к их деятельности со стороны европейского сообщества им необходимы жесткие последствия. Одним из них может стать кровопролитие во время проведения протестной акции и последующих массовых беспорядков.

«Они стремятся максимально поломать судьбы этих людей. Это же совершенно очевидно. Волков, Ашурков, Певчих — это проходимцы, жулики, которые под чужие политические проекты зарабатывают себе деньги. Ну и делают себе, так сказать, имя, реноме и так далее. Они заинтересованы в наращивании репрессий, их мечта — чтобы вообще на митинге кровь была. Это их мечта», — подчеркнул политолог.

Агентство городских новостей Москва / Пресс-служба суда

Напомним, ранее Леонид Волков призвал сторонников команды Алексея Навального не прекращать отправлять ФБК так называемые «пожертвования» в том случае, если структура будет признана экстремистской организацией. В эфире канала «Навальный Live» он заявил, что никаких последствий за продолжение спонсирования якобы не будет, однако ст. 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности») предусматривает наказание за предоставление денежных средств, заведомо предназначенных для финансирования такой организации в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.