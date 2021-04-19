Рублю предсказали укрепление вопреки санкциям США

Москва, 19 апреля. Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал журналистам, что может ожидать российскую валюту на фоне введения новых санкций.

Реакция российского рынка на санкции была нетипичной: рубль смог удержаться в границах торгового диапазона последних месяцев, отмечает эксперт. Сопротивление российской нацвалюты осталось непреодоленным, заявил Купцикевич в беседе с корреспондентом «Российской газеты».

«Текущая сила рубля позволяет верить, что и далее не будет значительных провалов», — считает аналитик.

Валюта смогла оттолкнуться от границы к середине торгового диапазона, что дает надежды на ее дальнейшее укрепление. Эксперты продолжают ожидать снижения курса доллара до 70 рублей до конца текущего года.

Финансовые эксперты ранее назвали главные факторы резкого укрепления российской валюты. Рынок верит в то, что ряд негативных факторов ослабит давление на рубль.