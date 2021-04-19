Звезда «Универа» Хилькевич напугала поклонников своей худобой

Москва, 19 апреля. Известная российская актриса Анна Хилькевич опубликовала в Instagram снимок с дочерьми, который был сделан во время семейного отдыха в Эмиратах.

Актриса признала, что ей не мешало бы набрать несколько килограммов. При этом Хилькевич добавила, что жир в ее теле распределяется очень неравномерно. Звезда сериала «Универ» почему-то не уверена, что станет «аппетитной» дамой с формами.

«Тогда у меня будут уши на бедрах, уплывшая талия и целлюлит. Да и с моим ростом я буду похожа на колобка. Жировые клетки у меня расположены не в идеальных местах для набора веса, так что позвольте мне оставаться худой», — написала Анна.

Prt Scr instagram.com / @annakhilkevich

Однако поклонники не согласились с мнением Хилькевич, их напугала худоба артистки. Они попросили Анну налегать на хлеб, выпечку и не отказывать себе в сладком.

«Боже, ешьте больше, а то совсем худая», — заметил фолловер. «Анна, раньше выглядели намного лучше, надо все-таки набрать вес», — посоветовала пользовательница. «Говорят — были бы кости, а мясо нарастет. Фигура у вас хорошая, Анна. Можно спокойно каждый день есть сладкое», — добавил еще один подписчик.

Ранее сообщалось, что Анна Хилькевич сделала операцию на груди. На отдыхе в Дубае звезда с удовольствием продемонстрировала свой упругий бюст.