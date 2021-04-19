Каннский кинофестиваль откроет музыкальная драма Леоса Каракса «Аннетт»

Париж, 19 апреля. Конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля, который в этом году пройдет с 6 по 17 июля, откроет музыкальная драма «Аннет» французского режиссера Леоса Каракса.

Сюжет фильма разворачивается в Лос-Анджелесе, в наши дни. Главный герой — известный стендап-комик влюбляется в не менее знаменитую оперную диву. Отношения пары развиваются очень стремительно и у них рождается дочь Аннет. Однако счастье влюбленных длилось недолго. Певица умирает, оставляя мужчину с малолетним ребенком на руках. Вскоре он замечает, что девочка обладает необычными способностями.

Актерский каст мюзикла действительно звездный. Главные роли исполнили обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» Марион Котийяр, двукратный номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» Адам Драйвер, а также американский комик Саймон Хелберг. Над сценарием фильма работали основатели рок-группы Sparks братья Рон и Рассел Мэл. Они же написали саундтрек.

Музыкальная драма «Аннет» стала первой работой режиссера за девять лет. Предыдущий фильм Леоса Каракса «Корпорация «Святые моторы», который вышел в 2012 году, также был представлен в Каннах.

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