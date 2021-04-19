Молодой мужчина спас односельчанина при пожаре в Прикамье

Пермь, 19 апреля. Инцидент, едва не завершившийся трагедией, произошел в частном доме на Заречной улице в селе Уинское.

Молодой сельчанин Андрей Смирнов заметил клубы дыма из окна соседнего деревянного дома и, не раздумывая, бросился на помощь. Забежав в задымленное помещение, мужчина на ощупь добрался до лежащего на тлеющем диване жильца, который находился без сознания. Отважный пермяк вытащил погорельца на свежий воздух и привел в чувство.

Благодаря смелым и своевременным действиям 29-летнего Андрея удалось не только избежать жертв, но и остановить распространение огня по всему дому. В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что еще до приезда пожарных молодой человек принес с реки две канистры с водой и потушил загоревшийся диван.

ФАН сообщал, что спасатель вытащил из реки 18-летнюю девушку в Коми.