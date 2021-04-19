Российский ФБР подключится к делу об убийстве подростка полицейским в США

Чикаго, 19 апреля. Инициативная группа российской организации Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) начала изучение материалов по делу 13-летнего Адама Толедо, который был застрелен полицейским в Чикаго. Убитый латиноамериканский подросток является жертвой полицейского насилия, считают в ФБР.

Мальчик из мексиканского квартала в Чикаго был застрелен ночью 29 марта. По версии следствия, вооруженный Толедо попытался сбежать от патрульного, отреагировавшего на тревожный сигнал, и был застрелен якобы во время «вооруженного противостояния». Новый случай полицейской жестокости спровоцировал массовые выступления в Чикаго и других города Америки.

Hundreds have gathered in Chicago to protest the police killing of 13-year-old Adam Toledo pic.twitter.com/53CVZK8MzG — philip lewis (@Phil_Lewis_) April 16, 2021

Видеозапись, снятая нательной камерой полицейского Эрика Стиллмена, была опубликована полностью только через несколько недель после убийства. Изначально полиция утверждала, что подросток был вооружен — однако кадры говорят о том, что он обернулся к полицейскому с поднятыми руками. Мать погибшего Адама Толедо потребовала от следствия немедленного обнародования всех деталей произошедшего.

Российский ФБР обратился за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Инициативная группа готова оказать необходимую правовую и информационную помощь семье Толедо.