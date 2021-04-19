Adidas и McDonald’s представили совместную коллекцию одежды

Берлин, 19 апреля. Компания Adidas выпустила линейку спортивной одежды к баскетбольному матчу McDonald's. Одежда и кроссовки выполнены в узнаваемой цветовой гамме популярной сети быстрого питания.

Коллекция создали в честь All American Games — ежегодного баскетбольного матча для выпускников школ из США и Канады. Матчи проводит сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. Над линейкой работал дизайнер из Нью-Йорка Эрик Эмануэль. В рамках коллаборации были выпущены худи, спортивные костюмы, кроссовки и шлепанцы в фирменных цветах McDonald's.

«All American Games были очень важны для поклонников баскетбола на протяжении более 40 лет, поскольку на них мы наблюдали, как молодые звезды становились по-настоящему великими баскетболистами. В этом беспрецедентном году мы даем возможность по-новому отметить матч при помощи невероятного сотрудничества с Adidas и уникального дизайна от Эрика Эмануэля», — рассказала глава американского McDonald's по культурным мероприятиям Элизабет Кэмпбелл.

Prt Scr adidas.com / adidas.com

Это не первое сотрудничество McDonald's и Adidas. В прошлом году компании представили линейку обуви, которая получила название Sauce Pack. Спортивный бренд создал четыре модели обуви и четыре вида футболок с эксклюзивными принтами. Коллекция вдохновлена фирменными соусами ресторанов.

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