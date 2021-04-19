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Пандемия и остановка транспорта: граждане Эквадора столкнулись с двойным локдауном
Global Look Press  /  Juan Diego Montenegro / dpa
Весь мир

Пандемия и остановка транспорта: граждане Эквадора столкнулись с двойным локдауном

Кито, 19 апреля. Эквадор переживает новый коронавирусный коллапс — более чем в десятке провинций страны сложилась чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Представители транспортных компаний Эквадора планируют начать национальную забастовку из-за экономических проблем, сообщает издание Telesur TV.

Эквадор переживает кризис из-за пандемии СOVID-19. С начала второй волны пандемии в 11 из 24 провинций страны наблюдается крайне тяжелая эпидемиологическая ситуация, сообщает председатель Комитета по чрезвычайным операциям (СОЕ) Хуан Сапата.

В январе Конституционный суд объявил введение третьего чрезвычайного положения неконституционным. В связи с этим Сапата планирует потребовать у президента Эквадора Ленина Морено объявления чрезвычайного положения. Эту инициативу поддерживают сотрудники здравоохранения и других сфер.

За минувшие сутки в Эквадоре зафиксировано 2389 новых случаев заболевания COVID-19. От последствий заражения коронавирусом скончались 113 человек. Всего с начала пандемии коронавируса в стране подтверждено 360 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией и 17 тысяч летальных исходов.

На данный момент Минздрав рассматривает способы борьбы с коронавирусом, «не предполагающие введение жесткого карантина», сообщается в документе, принятом после заседания СОЕ.

Транспортная реакция

Сегодня Национальная федерация транспортных компаний Intra и Interprovincial призвала к проведению забастовки. Транспортники в Эквадоре недовольны повышением цен на топливо — ресурсов уже не хватает для продолжения работы.

Представитель ассоциации Абель Гомес заявил, что забастовка продлится по меньшей мере 48 часов, но ассоциация оставляет за собой право принятия более радикальных мер, если правительство не пойдет на уступки. Межрегиональные перевозчики не прекратят выполнение своих услуг, чтобы смягчить воздействие забастовки на пассажиров.

Пандемия и остановка транспорта: граждане Эквадора столкнулись с двойным локдауном
Global Look Press  / Charles Sleicher / Charles Sleicher / DanitaDelimon

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