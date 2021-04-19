Пандемия и остановка транспорта: граждане Эквадора столкнулись с двойным локдауном

Кито, 19 апреля. Эквадор переживает новый коронавирусный коллапс — более чем в десятке провинций страны сложилась чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Представители транспортных компаний Эквадора планируют начать национальную забастовку из-за экономических проблем, сообщает издание Telesur TV.

Эквадор переживает кризис из-за пандемии СOVID-19. С начала второй волны пандемии в 11 из 24 провинций страны наблюдается крайне тяжелая эпидемиологическая ситуация, сообщает председатель Комитета по чрезвычайным операциям (СОЕ) Хуан Сапата.

Presidente del #COENacional @CapiZapataEC, desde el #ECU911 #Quito informa a los medios que en la tarde-noche de hoy se remitirá un informe de las mesas técnicas de Salud y Seguridad al presidente @Lenin motivando, de ser pertinente, se decrete un nuevo #EstadoDeExcepcion pic.twitter.com/Y5mIumYNNj — ECU 911 (@ECU911_) April 18, 2021

В январе Конституционный суд объявил введение третьего чрезвычайного положения неконституционным. В связи с этим Сапата планирует потребовать у президента Эквадора Ленина Морено объявления чрезвычайного положения. Эту инициативу поддерживают сотрудники здравоохранения и других сфер.

За минувшие сутки в Эквадоре зафиксировано 2389 новых случаев заболевания COVID-19. От последствий заражения коронавирусом скончались 113 человек. Всего с начала пандемии коронавируса в стране подтверждено 360 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией и 17 тысяч летальных исходов.

COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19

* 360.546 confirmados con prueba PCR

* 309.541 recuperados

* 38.611 casos con alta hospitalaria

* 813.260 casos descartados

* 12.720 fallecidas confirmados

* 4.983 fallecidos probables

Consultas:

soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/xbVCwCKuLn — Salud_Ec (@Salud_Ec) April 18, 2021

На данный момент Минздрав рассматривает способы борьбы с коронавирусом, «не предполагающие введение жесткого карантина», сообщается в документе, принятом после заседания СОЕ.

COMUNICADO OFICIAL | El #COENacional aclara que entre las medidas, que están siendo analizadas en mesas técnicas del organismo, no se incluye un confinamiento total. Las decisiones están siendo coordinadas entre instituciones para garantizar la efectividad de las mismas. pic.twitter.com/qEV1rv3k8k — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) April 19, 2021

Транспортная реакция

Сегодня Национальная федерация транспортных компаний Intra и Interprovincial призвала к проведению забастовки. Транспортники в Эквадоре недовольны повышением цен на топливо — ресурсов уже не хватает для продолжения работы.

Представитель ассоциации Абель Гомес заявил, что забастовка продлится по меньшей мере 48 часов, но ассоциация оставляет за собой право принятия более радикальных мер, если правительство не пойдет на уступки. Межрегиональные перевозчики не прекратят выполнение своих услуг, чтобы смягчить воздействие забастовки на пассажиров.