График получения пенсий изменится из-за майских праздников

Москва, 19 апреля. С 1 мая текущего года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям некоторых граждан Российской Федерации. К тому же изменится график получения страховых выплат из-за праздников.

Об этом корреспонденту Life.ru рассказали эксперты. Изменения в графиках коснутся практически всех пенсионеров. Досрочно пенсию получат те граждане, кому начисляют выплаты в первых числах месяца — они могут рассчитывать на перечисление до 30 апреля. Тем, кому деньги приходят с 8-го по 10-е число, выплаты начислят с 4 по 7 мая.

«С 1 мая 2021 года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации», — объясняют эксперты.

Данные доплаты пересчитываются в России ежеквартально, в том числе и с 1 мая. Также с началом последнего весеннего месяца пересчитывают доплату пенсионерам, работавшим в угольной промышленности.

Федеральное агентство новостей ранее объяснило россиянам нюансы начисления выплат по старости в России. Если гражданин не успел набрать необходимого стажа или пенсионных баллов, он вместо получит социальную пенсию вместо страховой.