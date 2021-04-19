Политолог Ян Михайлов раскрыл причины антироссийских санкций Байдена

Санкт-Петербург, 19 апреля. Магистр философии университета Оксфорда, профессор Университета Невады Ян Михайлов поделился мнением о санкциях США против России.

Политэксперт выступил в онлайн-эфире Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот», посвященном теме «Как Россия отвечает на атаки США». Спикеру задали вопрос, планировала ли администрация президента Соединенных Штатов новые санкции, и «каков может быть финал» у политического противостояния Москвы и Кремля.

Михайлов ответил, что действия Байдена вряд ли были спланированы заранее. Собеседник полагает, что со стороны ближайшего окружения президента США началась критика из-за отсутствия «строгой» политики по отношению к РФ. Американский лидер был вынужден изменить риторику в адрес Москвы и ввел новые санкции против России.

Михайлов отметил, что ответные меры РФ в виде высылки американских дипломатов оказались «неприятным моментом» для дипкорпуса США. Он добавил, что двум державам не следует дальше усугублять отношения, «обмениваться ударами» и высылать дипломатов. По мнению политолога, это может привести к прекращению дипломатических отношений.

«Я надеюсь, что здравый смысл еще возобладает», — сказал Михайлов, отметив, что для США еще есть «возможность для сумасшествия» по вопросу введения новых рестрикций.

Ранее сообщалось, что Европарламент предложил ужесточить санкции против России. Об этом заявил руководитель ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер.

НСН информировала, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предрек введение новых рестрикций против Москвы. Речь идет о возможных санкциях в сфере промышленности и энергетического комплекса.