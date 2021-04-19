Верка Сердючка устроила скандал ради ночи в замке из «Игры престолов»

Известная украинская певица Верка Сердючка устроила скандал во время съемок популярного тревел-шоу «Орел и решка», сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Сердючка, в образе которой выступает артист-шоумен Андрей Данилко, показала свое недовольство во время одного из выпусков юбилейного сезона «Орел и Решка. 10 лет», ведущими которого являются звезды шоу-бизнеса и ТВ.

Так, в новом выпуске путешествовать в испанскую Барселону отправились Сердючка со своей «мамой» и певица Вера Брежнева.

Как обычно, участники шоу традиционно подбросили монетку, чтобы выяснить — кто будет два дня жить богато и не стесняясь в средствах, а кто — наоборот. В каталонской столице повезло Сердючке с «мамой»: «золотая» карта выпала именно им.

Пресс-служба телеканала «Пятница!» /

И тут, видимо, почувствовав себя олигархом, Данилко в образе Верки наотрез отказался жить в отеле — фешенебельном, надо сказать, — и потребовал придумать им какое-нибудь необычное место для проживания.

«Мне не все равно, где жить, — заявила Сердючка. — Вы сколько на этой «решке» лет? За 10 лет можно же придумать что-то неординарное! Не квартиру, конечно, нет. Не подумайте, что я выкручиваю вам руки в юбилейный сезон».

В итоге певец с «мамой» были поселены не где-нибудь, а в огромном замке Санта-Флорентина, который построили еще в XI веке в местечке Канет-де-Мар, что в 43 километрах от Барселоны. К слову, в этом замке в 2015 году снимали шестой сезон популярного телесериала «Игра престолов».

«Вот, «повыкручивала» руки организаторам — и мы в замке! — воскликнула в итоге Сердючка. — [Совсем] другое дело!»

Пресс-служба телеканала «Пятница!» /

Все подробности выпуска шоу «Орел и решка.10 лет» c участием Веры Брежневой, Верки Сердючки и ее «мамы» телезрители смогут узнать на телеканале «Пятница!» в понедельник, 19 апреля, в 20:00 по московскому времени.

О том, что именно эта троица стала новыми ведущими передачи о путешествиях, стало известно в начале марта.