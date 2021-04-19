Синоптики спрогнозировали россиянам теплую погоду в мае

Москва, 19 апреля. Теплая погода с небольшими похолоданиями установится практически во всех регионах России в мае.

Среднесуточная температура воздуха в Центральном федеральном округе в последний весенний месяц составит около 20 градусов тепла. Особенно комфортно будет на Таймыре и в Якутии, сообщила пресс-служба Минприроды России со ссылкой на данные Росгидромета.

«Май ожидается теплым, но не исключены короткие похолодания. В целом среднесуточная температура воздуха для большинства субъектов европейской части будет находиться в пределах климатической нормы», — цитирует ТАСС сообщение.

Средняя температура воздуха на Дальнем Востоке будет соответствовать климатическим нормам. Днем столбик термометра поднимется до +12...+15 градусов. Ночью температура снизится до +5...+10.

Недавно стало известно, что дождливая погода придет на смену солнечной в столичном регионе в ближайшие дни. Причиной изменения климатических условий в Москве станет надвигающийся южный циклон.