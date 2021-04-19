Два человека за сутки погибли в провалившихся под лед машинах в Иркутской области

Иркутск, 19 апреля. Нарушение техники безопасности при выезде на лед водоема привело к трагическим последствиям. Двое мужчин, оказавшихся в проруби, погибли.

Первоначально под лед реки Иркут провалился автомобиль Chevrolet Tahoe. В нем находился 37-летний водитель. Автомобилисту не удалось выжить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, в этот же день в трех километрах от деревни Середкина в Боханском районе такая же судьба постигла мужчину, находившегося в салоне иномарки Toyota Hilux. При этом в этом случае трем пострадавшим удалось спастись.

Ранее ФАН сообщал о провалившемся под лед Волги пожилом рыбаке, которого спасли сотрудники МЧС.