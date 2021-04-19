Опасный товар: в Саратовскую область не пустили 150 кг колбасы из Казахстана

Саратов, 19 апреля. Специалисты Россельхознадзора не пропустили в Саратовскую область 150 килограммов подозрительной колбасы из Казахстана. С грузом не было сопроводительных ветеринарных документов. Владелец партии утверждал, что провозит колбасу для личного пользования.

«Любой пищевой продукт без сопроводительных документов — потенциально опасный товар. Никто не знает, кто и из чего сделал данную колбасу. Вдруг она из крысиных хвостов? Мы и так с большим трудом выдерживаем конкуренцию с продукцией соседних стран, не хватало, чтобы к нам ввозили еще и «паленку». Хорошо, что за этим следят», — рассказал корреспонденту ФАН фермер Антон П.

Ранее пчел из Казахстана и Кыргызстана не пустили в Саратовскую область. Партия не имела с собой нужных документов.