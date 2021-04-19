Кремль: Путин не будет беседовать с Байденом тет-а-тет на саммите по климату

Москва, 19 апреля. Беседа тет-а-тет между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом не состоится в рамках саммита по климату, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Байден ранее пригласил Путина на саммит по климату, который будет проходить с 22 по 23 апреля. По словам Пескова, двусторонние контакты российского и американского лидеров во время мероприятия не предусмотрены.

Пресс-служба Кремля в понедельник сообщила, что Путин согласился принять участие в саммите. Президент намерен изложить подходы Москвы в контексте сотрудничества, направленного на преодоление последствий изменения климата.