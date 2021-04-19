Боррель призвал ВС России отойти от границ с Украиной

Брюссель, 19 апреля. Развертывание ВС России возле украинских границ может привести к непредсказуемым последствиям, считает верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Он призвал Москву отвести войска от территорий, граничащих с Украиной. На данный момент продолжается развертывание военнослужащих, боевой техники и полевых госпиталей. Боррель не смог ответить, откуда он взял подобные данные, но заявил, что сейчас происходит «самое масштабное» развертывание сил возле Украины. Соответствующее заявление он сделал на брифинге после завершения конференции глав МИД стран Евросоюза.

«Надеемся, что это завершится и российские силы уйдут», — заявил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переброска российских войск в Ростовской области и в Крыму проходит в рамках проверки боеготовности, и не представляет угрозы для каких-либо стран. РФ перемещает по своей территории подразделения тогда и туда, куда сочтет нужным, заметил он.

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец ранее объяснил разницу между активность ВСУ в Донбассе и учениями ВС России в Крыму.