Специалист развеял мифы о сексуальной совместимости

Люди, которые убеждены, что сексуально несовместимы, либо внутренне настроены на расставание, либо просто не хотят и не умеют договариваться. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал известный сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Специалист объяснил, что сексуальная совместимость — это не только совпадение темперамента, вкусов, пристрастий, половой конституции. Это еще и умение идти друг другу навстречу и обсуждать свои желания.

«Часто эгоизм и потребительское отношение одного из партнеров могут загубить на истоке даже перспективные отношения. Важно, чтобы нравилось обоим, понимаете? В паре оба должны осознать, что при слаженных действиях у них может выйти неплохой союз, в том числе будет налажена половая жизнь», — рассказал сексолог.

Кадр из фильма «Про любовь» /

Евгений Кульгавчук обратил внимание, что разница в половой конституции, конечно, несколько отягощает отношения. Но это не повод прекращать отношения, считает собеседник агентства.

«Гармоничная сексуальность — это совокупность платонической составляющей, эротической и, собственно, сексуальной. Абсолютно несовместимые по всем критериям люди, как правило, парой изначально не становятся. А если в процессе отношений выясняется, что где-то есть несостыковка, все решается обсуждениями, приспособлением, притиркой», — заявил эксперт.

Также Евгений Кульгавчук напомнил, что есть не только сексуальная, но и биологическая совместимость.

«Это когда, например, в партнере не нравится ничего — ни прикосновения, ни запах, ни мимика. Раздражают даже жесты. Но такие пары и не начинают отношения. Поэтому им нечего сохранять», — отметил он.

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Сексуальная совместимость — это хорошо, сказал Кульгавчук, однако строить серьезные отношения с человеком, с которым, кроме нее, больше нет точек соприкосновения, сексолог не советует.

«Люди меняются, новизна проходит. Становится неинтересно, общение как таковое отсутствует — и пара распадается. Иногда к этому моменту уже могут появиться дети, что особенно грустно», — считает специалист.

В завершение Евгений Кульгавчук заявил, что заранее сложно узнать, подойдете ли вы с партнером друг другу в сексуальном плане.

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«Если есть хороший и быстрый отклик как во взглядах, так и в телесных движениях, велика вероятность, что все получится. Нужно уметь видеть, чувствовать партнера, а не обращать внимание на вторичные признаки, например, характер оволосения, руки, форму носа и так далее», — подытожил сексолог.

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