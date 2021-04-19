Участникам кредитно-потребительских кооперативов указали на риски

Москва, 19 апреля. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал жителям Российской Федерации о рисках, которыми грозит принятие участия в кредитно-потребительских кооперативах (КПК).

Повышенная доходность, которая привлекает граждан участвовать в КПК, идет вкупе с риском лишиться всех вложений. Об этом аналитик заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости.

«Чем выше доходность — выше и риск», — напоминает собеседник издания.

В том случае, если заемщики КПК не могут погасить кредиты, то пропадает база выплат «вкладчикам». На фоне коронавирусного кризиса увеличилась возможность резкого ухудшения финансовой устойчивости кооперативов. К тому же взносы в КПК не защищены по системе страхования вкладов, подытожил Зельцер.

Россиянам также посоветовали тщательнее продумывать вложения денежных средств в негосударственные пенсионные фонды. Вероятность банкротства подобных организаций всегда есть, напоминают СМИ.