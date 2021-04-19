«JourФак Манукяна»: «Кровавый клоун» Зеленский и молчание Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский на минувшей неделе безуспешно пытался добиться телефонного разговора с Кремлем и совершил вояж в Париж. В это же время на Донбассе снова погибают мирные люди. Об этом в новом выпуске авторской программы Вадима Манукяна.

Действующий глава Украины уверенно идет по стопам «кровавого пастора» Александра Турчинова и «кровавого кондитера» Петра Порошенко. После смертей мирных жителей на Донбассе уже в период президентства Зеленского, он верой и правдой заслужил именоваться «кровавым клоуном». Цинизму властей Украины нет предела — даже смерть ребенка в ДНР они назвали постановкой.

Евросоюз и США пытаются диктовать России, где на территории нашей страны должна находиться ее армия. На замечания о том, что российские войска в данный момент оказались дислоцированы неподалеку от украинской границы, Москва резонно отвечает, что не нуждается в советах западных партнеров, как правильно заботиться о безопасности россиян.

На фоне тревожных вестей из Белоруссии о неудавшемся покушении на Александра Лукашенко и его детей становится очевидно, что Киев играет далеко не последнюю роль в дестабилизации обстановки в соседней стране. Многие уже заметили, что западные марионетки стараются синхронизировать свои действия в России, Белоруссии и на Донбассе. Представители российских властей заявляют, что трагедия в Сребренице в непризнанных республиках не повторится. В случае начала боевых действий на Донбассе Россия не останется в стороне.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Прямое вмешательство России в эту ситуацию, кажется, не входит в планы Зеленского, который активно наращивает войска у линии соприкосновения. Позвали даже инструкторов НАТО, чтобы они дали ВСУ свои «бесценные» рекомендации. Не исключено, что Зеленский готовится к своему блицкригу на Донбассе и искренне считает, что Москва не станет вмешиваться, чтобы не потерять возможность запуска «Северного потока — 2» и распространения «Спутника V» в Европе.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Зеленский явно занервничал и попытался связаться с Кремлем. Однако телефонный звонок так и не состоялся. Молчание Кремля явно не добавило позитивных эмоций маленькому диктатору. А в довершении всего состоялась онлайн-встреча Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Зеленский решил действовать и отправился в Париж к французскому коллеге, где его также ждала видеоконференция с канцлером Германии. Однако в это же время Джо Байден снова позвонил в Москву и предложил Владимиру Путину летом встретиться в Европе — и это на фоне того, что Москва временно прекратила контакты с украинским президентом. Меркель и Макрон в очередной раз призвали Зеленского соблюдать минские соглашения. В случае кровавой авантюры, подобной затеянной Михаилом Саакашвили в 2008 году, происходящее сейчас может стать началом конца режима Зеленского.