Хьюстон, 19 апреля. Полиция Хьюстона нашла метамфетамин в порции буррито в аэропорту. Контрабандисты попытались использовать в своих целях популярную в фаст-фудах закуску, однако были разоблачены.

Неприятная история случилась в аэропорту имени Уильяма П. Хобби, где рентгеновский аппарат досмотра ручной клади выявил попытку контрабанды кристаллического метамфетамина в порции буррито. Партия синтетического наркотика, спрятанная в завтраке, была обнаружена бдительными сотрудниками Управления транспортной безопасности в аэропорту Хьюстона. Об инциденте сообщает The Fox News.

«Буррито на завтрак восхитительны, но офицеры были удивлены, обнаружив кристаллический метамфетамин внутри одного из них», — пояснили в полиции.

Когда транспортники увидели на экране сканера ручной клади нечто странное, они решили осмотреть непонятный багаж еще раз, попросив путешественника развернуть содержимое. Несмотря на протест, турист подчинился властям, и офицеры увидели темный предмет в середине буррито. Второй рентгеновский снимок пищи показал черную ленту и большую органическую массу.

Директор федеральной службы безопасности США Гектор Вела похвалил работу сотрудников аэропорта Хобби, отметив их внимание к деталям и соответствующую реакцию. Принимая во внимание то, что контрольно-пропускные пункты аэропорта в Хьюстоне и по всему Техасу наблюдают значительное увеличение числа вылетающих путешественников, Вела подчеркнул повышенную готовность правоохранителей реагировать на любые подозрительные явления.

После обнаружения таинственного свертка, сотрудники полиции определили, что это кристаллический метамфетамин. Стражи порядка изъяли сверток с наркотиками и арестовали несостоявшегося путешественника.