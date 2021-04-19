Террористы ИГ атаковали нефтяные объекты на севере Ирака

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за взрывы на нефтепромыслах на севере Ирака. Информацию об этом распространили связанные с радикальными исламистами Telegram-каналы.

Теракты произошли 17 апреля в окрестностях нефтеносного поля Бай Хасан, расположенного на севере иракской провинции Киркук. При помощи двух СВУ боевики «Исламского государства» подорвали нефтепровод в округе Диббис, в результате чего внутри трубы начался пожар.

Сообщается, что террористы также устроили взрыв на нефтяной скважине №105, которая обеспечивала нужды жителей окрестных районов.

Министр нефти Ирака Ихсана Абдул Джаббара в свою очередь отрицает тот факт, что теракты на севере Киркука причинили материальный ущерб инфраструктуре. По его словам, инциденты никак не отразились на производственных мощностях.

Источники издания Al-Khabar в иракских силовых структурах сообщают, что сотрудники местных разведывательных служб получили информацию о планах террористов ИГ в ближайшее время совершить новое нападение. Предполагается, что их целью станет нефтяной промысел Хабаз, расположенное в западной части провинции Киркук.

Ежедневная борьба с терроризмом

Global Look Press / Capt. Robyn Haake/Planetpix

Несмотря на многочисленные заявления возглавляемой США Международной коалиции о разгроме «Исламского государства» в Ираке, террористы продолжают активную деятельность на территории страны.

В разных провинциях боевики еженедельно совершают нападения на сотрудников военных подразделений, устраивают теракты против мирного населения, похищают граждан и разрушают инфраструктуру.

Американские военные сотрудничают с МВД и армией Ирака, а также с курдскими вооруженными подразделениями «Пешмерга». Однако аресты членов «спящих ячеек» ИГ, ликвидация подпольных убежищ, пресечение контрабанды оружия и наркотиков не приводят к полному уничтожению террористической организации. Согласно официальным данным Международной коалиции, на территории Ирака и Сирии сохраняется присутствие примерно 10 000 боевиков «Исламского государства».