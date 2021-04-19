Елена Панина: Судьба любого протектората США одинакова — платит он, а не ему

Агрессивная русофобская кампания, которую в минувшую субботу организовала Чехия, выслав 18 российских дипломатов и обвинив Москву в организации взрыва оружейного склада в Врбетице еще в 2014 году, получила развитие.

По словам чешского вице-премьера и главы Минпромторга Карела Гавличека, корпорация Росатом будет исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» и не сможет быть даже компанией-субподрядчиком. Это говорит о том, что в Чехии фактически произошел политический переворот. Ведь еще в начале предыдущей недели ее президент Милош Земан отмахнулся от «предостережений» спецслужб, выступавших против участия Росатома в тендере.

Кроме того, и. о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что готовится 19 апреля вылететь в Москву для обсуждения поставок вакцины «Спутник V», а также поручил послам Чехии в США и России предложить чешскую столицу в качестве возможного места встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

И «вдруг» всего за одни выходные политика Праги в отношении Москвы мгновенно развернулась на 180 градусов. Заказчики этой провокации особо себя и не маскируют. Госдепартамент Соединенных Штатов оперативно похвалил власти этой центральноевропейской страны за антироссийские действия.

Федеральное агентство новостей /

Грязные приемы Вашингтона преследуют две цели: во-первых, обеспечить победу в тендере американской компании Westinghouse и, во-вторых, не позволить Чехии сотрудничать с Россией.

Аргументов у проамериканского лобби в Праге мало, поэтому они берут горлом. Как по команде посыпались заявления ряда политиков и средств массовой информации, которые наглым образом обвиняют Москву в «государственном терроризме» и требуют расправы со своими политическими оппонентами в самой Чехии. Ведь поверили спецслужбам не все. Так, депутат японского происхождения Томио Окамура попросил предоставить доказательства, напомнив, что в прошлом году чешская контрразведка уже обвиняла дипломатов из РФ во ввозе в его страну яда, а потом признала, что действовала на основе лживой анонимки.

Однако чешские власти, вопреки национальным интересам и здравому смыслу, окончательно отказались от проведения суверенной политики, причем для этого не потребовалось даже нового «мюнхенского сговора» и оккупационной армии. И это все ради того, чтобы именно США достался контракт на строительство АЭС на западе Моравии. Но такова судьба любого американского протектората: платят не им, платят они.